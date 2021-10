Heidi Klum lehrt Fans als Untote das Fürchten

Heidi Klums Halloween-Partys haben im Event-Kalender Hollywoods einen ähnlich fixen Platz wie die Oscars oder die Emmy Awards. Doch weil die Corona-Pandemie ein unbeschwertes Feiern immmer noch nicht zulässt, traf die „Germany‘s next Topmodel“-Moderatorin auch in diesem Jahr die schwere Entscheidung, ihre große Sause ausfallen zu lassen. Ihre Fans kommen zum schaurigen Fest aber dennoch auf ihre Kosten: Die 48-Jährige veröffentlichte nämlich schon zwei Tage vor Halloween ein ganz schön gruseliges Video, in dem sie als schaurige Untote ihr Unwesen treibt.