Dennis Novak: „Mein Ziel sind die Top-50!“

Dennis Novak hat am Donnerstag im Achtelfinale des Erste Bank Open in Wien mit dem 4:6 und 2:6 gegen den Südtiroler Jannik Sinner nicht nur gegen den Weltranglistenelften verloren, sondern auch gegen einen der derzeit stärkten Spieler auf der Tour. Der Niederösterreich hofft auf mehr Matches gegen Topleute, um seinem Ziel in der Weltrangliste näherzukommen. Was die Australien Open betrifft, werden die nächsten Wochen zeigen, ob er dort in die Qualifikation muss. Er habe in den vergangenen fünfeinhalb Monaten Fortschritte gemacht, sagte der seit Mitte April wieder von Günter Bresnik betreute Novak, und werde da natürlich dran bleiben. „Mein Ziel sind die Top-50 und weiter nach vorne, ich habe hart zum Arbeiten“, weiß der aktuell auf 116 stehende 28-Jährige.