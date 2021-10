Wien-Turnier LIVE: Novak gegen Jungstar Sinner

„Gegen Dennis wird es nicht einfach. Ich kenne ihn persönlich relativ gut und kenne Dominic Thiem relativ gut, sie sind ja die besten Freunde“, so Sinner. Er habe zweimal mit Novak trainiert, das sei aber schon länger her. „Tennismäßig kennen wir uns nicht so gut, es wird sicherlich nicht leicht. Er spielt momentan auch gut, er hat ein Challenger-Finale erreicht. Hoffentlich wird es ein gutes Match, die Bude wird sicherlich voll sein.“