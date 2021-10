Ab 17 Uhr LIVE: SCR Altach - TSV Hartberg

Die Hartberg-Profis sahen am Mittwoch hautnah, wie Blau-Weiß-Linz-Stürmer Raphael Dwamena im Cup-Achtelfinale auf dem Rasen zusammenbrach. Die Partie wurde in weiterer Folge abgebrochen und am nächsten Dienstag neu angesetzt. Dwamena ist mittlerweile wieder auf den Beinen, vor der Reise nach Altach wirkte das Erlebnis auf die Spieler aber noch nach. „Beim Training (am Donnerstag; Anm.) war es schon ein bisschen komisch, und es war so, dass wir natürlich darüber geredet haben. Aber man muss schon sagen, dass es viel schlimmer gewesen wäre, wenn es ein Spieler von der eigenen Mannschaft gewesen wäre“, erklärte Russ.