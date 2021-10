Ab 17 Uhr LIVE: SV Ried gegen FC Red Bull Salzburg

Abgesehen davon untermauert die Statistik freilich die Übermacht des Gegners: Serienmeister Salzburg ist nämlich seit acht Bundesliga-Partien gegen die Rieder ungeschlagen. Dabei gab es sieben Siege und ein Remis - und im Schnitt 3,1 Tore der „Bullen-Herde“. Das Hinspiel in dieser Saison (2. Runde) endete mit einem 7:1-Erfolg in Salzburg. Die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle ist zudem in der Liga weiterhin - seit nunmehr 18 Spielen - ohne Niederlage. Die einzigen Punkte in dieser Saison wurden beim 1:1-Remis in Altach in der 11. Runde abgegeben. Ried hat zuletzt sechs Begegnungen in Folge nicht gewonnen.