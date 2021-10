Ab 17 Uhr LIVE: SK Rapid Wien gegen LASK

Die Parallelen bei den zwei Teams sind augenscheinlich. Weder Rapid noch der LASK konnte in der Liga trotz guter Ansätze bisher das Potenzial abrufen. Beide Clubs haben durch den Europacup eine vollgepackten Kalender und eine lange Verletztenliste. Beim LASK kamen in dieser Woche außerdem drei Corona-infizierte Spieler und der an der Schulter verletzte Andreas Gruber dazu. „Wir haben Verletzte, wir haben Covid gehabt“, erkennt auch Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer ähnliche Situationen bei den Kontrahenten.