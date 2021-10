Spitäler rüsten sich für die Infektions-Flut

Auf der Intensivstation lagen am Donnerstag zwölf Patienten – die Lage ist hier also noch stabil. Von den zwölf Patienten, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen, sind neun nicht geimpft. Auf der Normalstation, wo das Durchschnittsalter höher ist, sind laut der Ärztin etwa zwei Drittel nicht immunisiert. „Deswegen ist die Drittimpfung so wichtig. Gerade wenn die Immunisierung schon eine Zeit zurückliegt, ist es wichtig, aufzufrischen“, sagt Hoppe. Die Covid-Patienten werden unter den Salzburger Spitälern aufgeteilt. Schwarzach, die CDK, die Barmherzigen Brüder und das LKH haben eine Normal- und eine Intensivstation, in St. Veit, Oberndorf und Zell am See gibt es eine Normalstation.