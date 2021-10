Rax: Sorge vor Wind und Überspringen der Flammen

Schneisen auch auf der Rax?

Bereits am Dienstag hatte man als Verteidigungslinie Schneisen in den Wald bei Hirschwang geschlagen, die je 800 Meter lang und 15 Meter breit sind, um auf diese Weise eine Ausbreitung der Flammen zu stoppen. Nun wird ebendiese Maßnahme auch auf der Rax angedacht, so Resperger. Es würden nunmehr Großtanklöschfahrzeuge mit Wasserwerfern in Stellung gebracht, kündigte der Sprecher am Mittwoch in der Früh an. Die Nacht sei verhältnismäßig ruhig verlaufen, Wind habe es keinen gegeben.