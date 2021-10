Zahlen explodieren: Kärnten auf Corona-Ampel rot

Coronazahlen explodieren

Bleiben wir bei Gesundheitsreferentin Prettner. Sie wird sehr bald Handlungsbedarf haben, und zwar gemeinsam mit der gesamten Regierung. Die Coronazahlen explodieren in Kärnten, Verschärfungen wird es geben müssen. Am Mittwoch wurden 251 neue Fälle registriert, auf den Intensivstationen liegen bereits 18 Patienten. Heute, Donnerstag, erwartet das Land mehr als 300 Neuinfektionen. Doch noch will man abwarten. „Coronasprecher“ Gerd Kurath hat allerdings einen „Schuldigen“ ausgemacht: „Eine Ursache der steigenden Zahlen ist der 10. Oktober. Da gab es viele Zusammenkünfte bei Vereinen und Abstimmungsfeiern.“