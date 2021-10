Für die Wiener wird es erst ab Stufe vier ernst

83 Corona-Patienten in Wien auf Intensivstation

In diese Kerbe schlägt auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker: „Die Maßnahmen zielen darauf ab, so rasch wie möglich die Infektionskette zu durchbrechen. Wenn das gelingt, ebbt die Kurve wieder ab.“ Aktuell sind in Wien 83 von 550 Intensivbetten der Gemeindespitäler mit Covid-Patienten belegt. Österreichweit sind es 250.