Intensivbetten-Auslastung: Ein gefährlicher Trend

Kritische Marke nähert sich rasant

Die kritische Marke bei der Intensivbettenauslastung von 33 Prozent könnte laut Prognosekonsortium am 11.11. erreicht sein - die Wahrscheinlich dafür liegt aktuell in Vorarlberg bei 35, in Wien bei 15 und im Burgenland bei zehn Prozent. Generell gehen die Prognosen von 300 bis 435 Intensivpatienten in zwei Wochen aus.