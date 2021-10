Sprunghafter Corona-Anstieg „keine Überraschung“

Fix ist aber eines: Die Neuninfektionszahlen von heute spiegeln sich in rund zwei Wochen in der Bettenauslastung auf den Covid-Stationen der Spitäler. Wie lange noch, bis wieder Operationen verschoben werden müssen? Nicht allzu lange, befürchtet Fidler, der sich vehement für eine Impfpflicht für jene Berufsgruppen ausspricht, die mit vulnerablen Gruppen zu tun haben, also mit Kindern, mit Alten, mit Kranken. Die könnten sich nämlich nicht für oder gegen ein Risiko entscheiden, die hätten gar keine andere Wahl. Dass in diesem Bereich noch so viele Ungeimpfte zu finden sind, ist für Armin Fidler nur eines: inakzeptabel.