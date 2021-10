Starke Marken und ihre Helden

„Eine Marke entsteht nicht aus der Sicht des Unternehmens, sondern immer erst in der Wahrnehmung des Kunden“, sagt Markenstratege Thomas Zerlauth. Dennoch machen sich Unternehmen bei der Entwicklung einer Marken- und/oder Marketing-Strategie in den meisten Fällen zuerst Gedanken über die eigenen Stärken und die Vorteile des Produkts oder der Dienstleistung. Dass das Produkt am Ende des Tages halten muss, was die Marke verspricht, steht für Thomas Zerlauth außer Frage. Und das gilt für Luxusgüter und große Global Player wie auch für den Laden um die Ecke: „Nur wer die Bedürfnisse seiner Kunden kennt und ihnen dabei hilft, sie zu befriedigen, schafft es, Kunden an sich zu binden.“