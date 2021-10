Impfkritiker-Partei MFG will bundesweit antreten

Die Partei MFG („Menschen, Freiheit, Grundrechte“) lehnt die Corona-Maßnahmen wie eine Maskenpflicht eindeutig ab und sieht die Impfung sehr kritisch. Aus dem Stand schaffte sie es bei der Wahl in Oberösterreich in den Landtag, nun plant sie ein Antreten bei weiteren Landtagswahlen und auch bei der nächsten Nationalratswahl. „Egal, wann diese stattfindet“, erklärte Bundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler am Mittwoch. Gegen die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz will die Partei Beschwerde beim Verfassungsgericht einlegen.