3G im Job: „Impfkontrolle durch Vordertür“

Verordnugn gilt ab 1. November

Die Verordnung gilt ab 1. November, ab dann gilt am Arbeitsplatz „geimpft, genesen oder getestet“. Hat der Arbeitnehmer keinen Test, darf ausnahmsweise ein Antigen-Test vorgelegt werden - hier sieht Gerlach noch eine Unschärfe, „weil gerade der Paragraf 9, wo die Arbeitsstätten erfasst sind, in diese Ausnahmebestimmung offenbar nicht fällt“. Ob das jetzt ein legistischer Fehler war oder tatsächlich so gemeint war, sei die Frage.