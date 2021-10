Die gespaltene Gesellschaft

Wie so oft ist das Ziel grundsätzlich ja ein logisches: Es ist für jeden nachvollziehbar, dass eine Überlastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern verhindert werden muss. Aber bei allem Verständnis für die Ernsthaftigkeit der Situation: Die in der Vorwoche präsentierte Maßnahme, dass ab einer gewissen Bettenbelegung selektiv alle Ungeimpften in einen Lockdown geschickt werden, geht in eine falsche Richtung. Wurde denn gar nicht bedacht, dass unsere Gesellschaft damit in eine handfeste Spaltung schlittert?