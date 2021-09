Erleben auch Sie eine Spaltung der Gesellschaft?

Schon seit einiger Zeit zeigt sich, dass Corona für einen Riss in der Gesellschaft sorgt: Immer mehr Österreicher sind der Meinung, dass das Land in politischer Hinsicht gespalten ist. Die verschiedenen Ansichten bezüglich der Pandemie und auch der Impfung führen immer mehr zu einem Meinungsstreit zwischen Personen, die den Corona-Maßnahmen vollends beipflichten, versus denjenigen, die darauf pochen, die Maßnahmen zu hinterfragen. Muss sich unsere Gesellschaft mehr darum bemühen, einen vernünftigen und sachlichen Diskurs untereinander wieder herzustellen? Spüren auch Sie in Ihrem Umfeld eine deutliche Spaltung bei diesen Themen? Wie kann man damit am Besten umgehen? Wir freuen uns, wenn Sie mit uns im Forum darürber diskutieren!