Corona spaltet Gesellschaft mehr als Migration

Eine neue Umfrage zeigt, dass Corona für eine viel größere Bruchlinie in der Gesellschaft sorgt, als die Migrationsfrage. Demnach sind die Österreicher viel stärker als in früheren Jahren der Meinung, dass das Land in politischer Hinsicht gespalten ist und deutliche Gegensätze in der Bevölkerung zutage treten.