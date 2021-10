Thomas Thaler bäckt Brot wie zu Omas Zeiten

Teig muss gehen

Am nächsten Tag kommt der Teig mit Mehl und den Gewürzen für 20 Minuten in die Knetmaschine. „Danach muss der Teig eine weitere Stunde rasten“, so Thaler. „Die Laibe werden geformt und mit Mehl bedeckt in einen Korb gelegt – in der Bäckersprache heißt das ,gelazt’.“ In der Zwischenzeit wird der Holzofen eingeheizt. „Etwa 300 Grad muss er heiß werden, sonst werden die Brote nicht richtig durchgebacken.“ Bis die ideale Temperatur erreicht ist, vergeht wieder eine Stunde. Dann wird die Glut aus dem Ofen entfernt. An ihre Stelle werden die Brotlaibe platziert. Und etwa eineinhalb Stunden später können die knusprigen Sauerteigbrote aus dem Ofen geholt werden.