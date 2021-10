Chirurg ertrank nach „Ruder-Feier“ im Attersee

Der gesamte Ruderverein war beisammen, als das schreckliche Unglück passierte. Beinahe zeitgleich starteten Alexander M. und vier Frauen auf einem Ruder-Vierer gegen 18 Uhr Richtung Ufer. Weil immer nur ein Boot anlegen kann, blieb der Facharzt für Unfallchirurgie noch auf dem See. Die vier Frauen legten an und brachten ihr Boot aus dem Wasser, als sie plötzlich bemerkten, dass von dem 62-Jährigen jede Spur fehlte. Sofort schlugen sie Alarm: „Sein Boot wurde am See gefunden, er war aber leider nicht drinnen. Wenig später wurde dann sein Körper entdeckt“, schildert Heinz Campestrini, Abschnittsleiter der Wasserrettung.