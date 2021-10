„Zar Hannes“: 70 Jahre und kein bisschen leise

„Kinder, wie die Zeit vergeht!“ Hannes Kartnig kann’s selbst kaum glauben, dass er am Mittwoch seinen 70. Geburtstag feiert. Zu Hause in seinem Haus in Graz. Im kleinen Kreis der Familie. Mit Gattin Claudia. Nachdem die große Geburtstagssause bereits stattgefunden hat, gibt’s in stiller Minute sicher noch Zeit für die eine oder andere Erinnerung an eine schillernde Karriere als Werbe-Guru und Sportpräsident, wie er der „Krone“ verraten hat. Klicken Sie sich außerdem durch einige Schnappschüsse von Kartnigs 70er-Feier in Graz und aus seiner schillernden Laufbahn als Sturm-Boss.