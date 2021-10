Nagelsmann fehlt Bayern auch im Cup gegen Gladbach

Das Team mit ÖFB-Spieler Marcel Sabitzer wird damit wie schon gegen Benfica Lissabon in der Champions League und gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga von Assistenztrainer Dino Toppmöller gecoacht. „Ich bin froh, dass es bisher so gut läuft und die Jungs marschieren. Sonst würde es mir sehr schwer fallen“, sagte Nagelsmann dazu, dass er sein Team weiter nur virtuell vorbereiten und coachen kann.