Corona: Bisher fast 34.000 dritte Stiche in Tirol

„Alles tun, um neue Welle zu brechen“

Die Zahl der Corona-Fälle ist in den vergangenen Tagen auch in Tirol wieder gestiegen. Zuletzt wurde die 2000er-Marke bei den aktiv Positiven überschritten. Nach dem Treffen von Bund und Ländern am Freitag, bei dem die neuen Corona-Maßnahmen diskutiert wurden, appelliert Tirols LH Günther Platter (ÖVP) erneut an all jene, die sich noch nicht impfen haben lassen, sich unbedingt den Schutz verabreichen zu lassen.