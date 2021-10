Tödlicher Verkehrsunfall im Schmittentunnel

Am Montagnachmittag hat sich in Zell am See, genauer auf der B311 im Schmittentunnel ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 72-jähriger deutscher Staatsbürger war mit seinem Auto im Tunnel Richtung Bruck unterwegs. Am Ende des Beschleunigungsstreifens der Auffahrt Schüttdorf Nord kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte daraufhin frontal gegen die dortige Tunnelmauer.