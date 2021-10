Mädchen (15) wirft Migranten-Duo Missbrauch vor

Ihren Angaben zufolge war sie in der Tatnacht zunächst mit einer Freundin zu einer Tankstelle gegangen, um einen „Hugo“ (Prosecco-Cocktail) zu konsumieren. Unterwegs sei sie dann von drei jungen Ausländern angesprochen worden, die sie fragten, ob sie nicht einen Joint mit ihnen rauchen wolle. In der Caritas-Unterkunft habe sie dann bei einem Joint angezogen. Das Letzte, an das sie sich erinnern könne, sei gewesen, dass man sie aufs Bett gelegt und ihr die Hose ausgezogen habe. Sie sei erst im Spital wieder zu sich gekommen.