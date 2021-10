Frecher Serieneinbrecher (19) borgte sich Werkzeug

Verdächtiger ausgeforscht

Doch mit dem erhaltenen Fäustel kamen die Unbekannten nicht weiter. Zeugen wurden aufmerksam, man musste flüchten. Die Polizei konnte vor Ort nur mehr Tresor, Roller und Rucksack sicherstellen. Durch die Vorgehensweise geriet aber rasch ein 19-Jähriger in den Mittelpunkt der Ermittlungen, der kurz davor auf ähnliche Weise Einbrüche in Gföhl, Bezirk Krems, verübt hatte. Er wurde festgenommen und von den Winzern identifiziert. Nachdem er nach den Coups in Gföhl nur auf freiem Fuß angezeigt wurde, sitzt er nun in U-Haft. Er ist geständig, zum Komplizen schweigt er.