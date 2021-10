Polizei und Finanz: Razzia auf Innsbrucks Straßen

Sechs Finanzpolizisten, 25 Beamte der Landespolizeidirektion Tirol sowie eine Einheit der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) hatten bei der Schwerpunktaktion, die an mehreren Einsatzorten in Innsbruck stattfand, alle Hände voll zu tun. So stellte etwa die Finanzpolizei gleich in fünf Fällen fest, dass weder NoVA noch Kraftfahrzeugsteuer entrichtet wurden und die Fahrzeuge illegal mit ausländischen Kennzeichen unterwegs waren.