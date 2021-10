Vierbeiner dürfen nicht ins Koralpenschutzhaus

Das Koralpenschutzhaus erstrahlt seit kurzem in neuem Glanz. Hundebesitzer stehen aber vor verschlossenen Türen, wenn sie ihren Vierbeiner mitnehmen wollen. Der muss nämlich angehängt auf der Terrasse bleiben. Wer übernachten möchte, muss seinen Hund in einer Gitterbox in einem Extraraum unterbringen.