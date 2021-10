Novak trifft beim Erste Bank Open auf Mager

Seit Sonntagabend kennt Österreichs einziger Beitrag beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle seinen ersten Gegner: Dennis Novak trifft in seinem sechsten Hauptbewerbs-Antreten in Wien auf den italienischen Qualifikanten Gianluca Mager. Der Weltranglisten-114. und zweitbeste Österreicher im ATP-Ranking hat das einzige Tour-Duell mit Mager (ATP-67.) dieses Jahr in Kitzbühel glatt mit 4:6,0:6 (1. Runde) verloren. In zwei Quali-Matches gab es je einen Sieg für die beiden.