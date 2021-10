Shiffrin jagt Rekorde von Vonn und Stenmark

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin hat am Samstag mit ihrem Erfolg beim Riesentorlauf in Sölden als zweite Frau zumindest 70 Siege im alpinen Ski-Weltcup gefeiert. Bei den Männern hat dies nur der Schwede Ingemar Stenmark mit 86 Triumphen geschafft. Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn folgt mit 82 Erfolgen. Aus den Top Ten dieses gemischten Rankings ist nur noch Shiffrin aktiv, theoretisch könnte sie Vonn schon in dieser Saison recht nahe kommen oder sie sogar einholen.