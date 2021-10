Hohe Auszeichnung für steirische Unternehmen

Für die Sattler AG ist es der nächste Meilenstein in der 146-jährigen Erfolgsgeschichte. 2008 wurde der Betrieb (650 Mitarbeiter, Sitz in Gössendorf) als „Bestes Familienunternehmen Österreichs“ ausgezeichnet, 2011 war man „Top of Styria“, im Jahr darauf WKO-„Textilunternehmen des Jahres“. Ernest Young verlieh 2014 den „Entrepreneur Of The Year“, seit 2015 ist Sattler „Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“, heuer gab es den „Steirischen Exportpreis“ und jetzt eben den Titel „Best Managed Company“.