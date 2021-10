Schüler können die Grenzen der Physik erleben

Was „Hallo Auto“ für die Kleinsten ist, soll „Fahrphysik erleben“ nun für jene Schüler sein, die sich bald auf das eigene Moped schwingen dürfen. In drei Einheiten zu je 50 Minuten erhalten Jugendliche ab 14 Jahren praktischen Einblick in die Gesetze der Physik. Sie sehen dabei mit eigenen Augen, wie sich der Bremsweg bei nasser Fahrbahn verlängert, erleben, wie sich Aquaplaning anfühlt, und spüren die Kräfte, die beim Kurvenfahren wirken. „Diese Grenzerfahrungen bleiben auch in Erinnerung, wenn sie später selbst das Steuer übernehmen“, weiß ÖAMTC-Landesdirektor Ernst Kloboucnik.