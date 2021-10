Festnahmen und blutende Fans: Chaos in Rotterdam

Zum Sportlichen: In Gruppe E ging das Duell zwischen Feyenoord Rotterdam mit Gernot Trauner und Union Berlin mit Christopher Trimmel mit 3:1 an den Gastgeber. Alireza Jahanbakhsh brachte Feyenoord in der 11. Minute in Führung. Taiwo Awoniyi gelang in der 35. Minute per Kopf der Ausgleich, davor hatte Trimmel den Ball nach einer Trauner-Kopfballabwehr zur Mitte gebracht. Den Erfolg der Niederländer fixierten Bryan Linssen (29.) und Luis Sinisterra (76.). Beide Österreicher spielten durch. Während Feyenoord die Gruppe E mit sieben Zählern anführt, liegt Union mit drei Punkten an der letzten Stelle.