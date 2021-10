E-Herd führte zu großem Hausbrand in Sieggraben

Drei Feuerwehren waren am Donnerstagnachmittag im Einsatz, um die Flammen in einem Wohnhaus in Sieggraben zu bekämpfen. Nachdem eine 71-Jährige vergessen hatte, ihren E-Herd abzuschalten, breitete sich das Feuer auf zwei Zimmer aus. Die Bewohnerin wurde beim Brand nicht verletzt.