Nagelsmann: Zündende Idee via Funk aus dem Hotel

Kein grippaler Infekt, ein positiver Corona-Test hatte Julian Nagelsmann in Lissabon außer Gefecht gesetzt. Via Ambulanzflieger ging’s daher für den Bayern-Coach gestern isoliert zurück nach Deutschland. In Lissabon war er aber auch vom Hotelzimmer aus am 4:0-Sieg der Bayern in Lissabon beteiligt. „Er ist zwar krank, im Kopf aber sehr fix - es war seine mutige, goldrichtige Idee“, verriet Assistent Dino Toppmöller, dass Nagelsmann beim Stand von 0:0 via Funk die Einwechslung von Gnabry „angeordnet“ hatte. Mit ihm kam Bayerns Express ins Rollen.