Moschee-Bau in Graz sorgt für Aufregung

Als bekannt wurde, dass in Graz zwei Moscheen gebaut werden sollen, befürchteten viele den Untergang des Abendlandes. Seit damals sind mehr als zehn Jahre ins Land gezogen. Während die bosnische Moschee in der Laubgasse inzwischen längst in Betrieb ist und in einem Jahr fertiggestellt wird, ist die der türkischen Gemeinde in der Lazarettgasse bisher nicht über das Planungsstadium hinausgekommen – manch einer dachte wohl schon, dass nichts daraus wird.