„Ich habe mich nicht gekündigt gefühlt!“

„In 42 Jahren noch nicht erlebt“

In Rage versetzte der Tatbestand nicht nur Verteidiger Georg Thum am Landesgericht St. Pölten. „So was Absurdes habe ich in 42 Jahren noch nicht erlebt“, hält er fest. Die Anklage für seinen Mandanten lautet auf Prozessbetrug – er hatte versucht, Ansprüche geltend zu machen, die ihm nicht zustehen – und falsche Beweisaussage. Er soll vor dem Arbeitsgericht wissentlich falsch ausgesagt haben. „Eine Kündigung muss für mich schriftlich erfolgen“, wiederholt der Gekündigte gebetsmühlenartig vor Gericht. Sie gilt aber auch mündlich.