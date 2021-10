St. Pölten: Neues Leben für die alte Remise

Sanierung wird geprüft

„Wir prüfen derzeit eine Sanierung“, bestätigt Michael Miksch, Geschäftsführer einer St. Pöltner Immobiliengesellschaft, die seit rund zwei Jahren Eigentümer der Remise ist. Ideen gibt es für die 500 Quadratmeter reichlich: „Café, Sport, Eventhalle - wir schauen, was alles möglich ist“, so Miksch. Auch ein Zubau ist nicht ausgeschlossen. Bis Ende des Jahres, so rechnet der Immobilienentwickler, könnte es bereits Konkretes zur Remise geben. Eine Sanierung ist dann bis zum Jahr 2026 geplant.