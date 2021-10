Sölden-Starter erlebt Schrecksekunde im Schnalstal

Die Weltcupsaison hat noch gar nicht begonne, und schon fallen in den Reihen des österreichischen Skiverbands mit Europacup-Gesamtsieger Max Lahnsteiner und der jungen Tirolerin Lisa Hörhager gleich zwei Zukunftshoffnungen für die gesamte Saison aus. Ein anderer ÖSV-Athlet, der am Sonntag in Sölden an den Start gehen wird, hatte bei Abflug im Südtiroler allerdings nochmals Glück im Unglück.