Salzburgs erster Wagnergeselle seit 19 Jahren

Nach dem ersten Berufsschuljahr in Kuchl wechselte Höfl auf Anraten seines Lehrherrn nach Kremsmünster (OÖ) – um in der dortigen Tischerklasse mitunterrichtet zu werden. „Oft hatte ich Einzelunterricht, das hab ich genossen. Die hatten keine Unterlagen mehr , weil es so lang keine Lehrlinge gab“, so Höfl.