Drei Viertel der Pfleger haben Depressionen

Vorzeitiger Berufsausstieg

Immer mehr Personal (2 von 5) denken auch an einen Berufswechsel, weil die Kraft einfach nicht mehr ausreicht. Viele hätten auch angekündigt, dass sie die aus Solidarität noch bis zum Ende der Pandemie bleiben würden, dann aber aus dem Beruf aussteigen. Damit verschärft sich die ohnehin bestehende Personalnot im Gesundheitswesen und in der Langzeitpflege. Bis 2030 werden 76.000 Pflegekräfte in ganz Österreich gebraucht, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Am Ende braucht es also deutlich mehr Beschäftigte, um gute Pflege und Betreuung sicherzustellen. Auch müssten die Belastungsfolgen der Mitarbeiter bearbeitet werden, etwa durch psychologische Begleitung.