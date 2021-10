Fast Hälfte der Pflegekräfte denkt ans Aufhören

Zudem brauche es eine Ausbildungsoffensive in den Pflegeberufen, forderte Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft. Die Pilotversuche an den Berufsbildenden Höheren Schulen für Pflegefachassistenz, „die sehr gut funktionieren“, müssten in den Regelschulbetrieb überführt werden und es brauche mehr Fachhochschulplätze, auch im ländlichen Raum. Praktikumsplätze müssten aufgewertet