Schallenberg: Volles Bekenntnis zum Staat Israel

Israels Premier gratulierte zur Angelobung

Das Telefonat zwischen beiden Regierungschefs habe in freundlicher Atmosphäre stattgefunden, so das Bundeskanzleramt. Bennett habe dem Bundeskanzler zur Angelobung gratuliert. Schallenberg wiederum habe im Zuge des Gesprächs der israelischen Seite die fortgesetzte volle Unterstützung Österreichs zugesichert, was seitens Israels entsprechend honoriert worden sei.