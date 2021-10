Nun droht sogar lebenslange Haft

20 Jahre Haft samt Einweisung in die Anstalt: So lautete das nicht rechtskräftige Urteil für Michael L. (32) wegen versuchten Mordes, verkündet am vergangenen Freitag im Salzburger Landesgericht. Wie berichtet hat der Niederländer dem Urteil nach versucht, Anfang Juli 2020 einen Geschäftsmann (40) in Zell am See zu töten.