20 Jahre Haft wegen „Brutalität ohne Anlass“

„Wenn ich ihn töten wollte, hätte ich ihm in den Kopf geschossen“: Dies sagte L. am Mittwoch, beim ersten Prozesstag. Nun, am Freitag, nahm er schweigend und leicht nickend die Entscheidung der Geschworenen an: Einstimmig beantworteten die Laienrichter die Frage, ob er sein Opfer töten wollte mit „Ja“. Danach verkündete der Senat das Urteil: schuldig des versuchten Mordes, 20 Jahre Haft samt einer Einweisung für geistig abnorme, aber zurechnungsfähige Straftäter.