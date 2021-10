Wellnessangebote in Herbstferien sehr gefragt

„Gäste zu finden ist nicht schwer, Fachkräfte hingegen sind kaum zu bekommen“, sagt Heike Ladurner-Strolz, Landesvorsitzende der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) und Chefin des Hotels Zimba in Schruns. Viele der Nachbarhäuser - gerade jene, die auf Wellness spezialisiert sind - sind in den Herbstferien gut gebucht. Im Hotel Zimba hingegen, werden keine Gäste empfangen. „Wir haben entschieden, dass unsere Mitarbeiter, von denen viele schulpflichtige Kinder haben, ein paar freie Tage genießen sollen“, berichtet die Hotelchefin. Sie selbst wird nicht in den Genuss von viel freier Zeit kommen, denn in ihrem Betrieb stehen noch ein paar Umbauarbeiten vor der Wintersaison an.