Beben erschüttert Kreta und türkische Küste

Der griechische Seismologe Efthymios Lekkas schloss Schäden aus: Das Beben habe sich in einer Tiefe von 58,5 Kilometern ereignet, so dass auch keine Tsunami-Gefahr bestehe, sagte er Dienstagfrüh der griechischen Zeitung „To Proto Thema“. Allerdings bestätige der Erdstoß die derzeit erhöhte seismische Aktivität in dieser Region. Das Beben soll auch im Libanon und Ägypten zu spüren gewesen sein.