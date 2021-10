Die „Krone“ in Spitzbergen: Pyramiden im Schnee

Zum Inhalt: Besagter Martin Moltzau ist ein von der Monotonie seines Lebens frustrierter Mittvierziger. Er bietet in der Hauptstadt Longyearbyen Schneemobiltouren an. Bei neu eingetroffenen Gästen aus Amerika beschleicht ihn aber ein mulmiges Gefühl. Das Familienoberhaupt ist um die 60 und hat als Investor an der Wall Street Millionen verdient. Seine Gattin ist ein paar Jahre jünger als er. Sie muss Stammkundschaft bei einem plastischen Chirurgen sein. Ihr Gesicht wirkt wie eine Maske. Die Tochter hat soeben ihren 30. Geburtstag gefeiert, und die Bezeichnung Zicke ist noch untertrieben für sie. Das Trio will unbedingt zu einer einst von der Sowjetunion gegründeten und mittlerweile längst verlassenen Bergbausiedlung namens Pyramiden, obwohl die Route eigentlich zu gefährlich ist. Als das Wetter umschlägt, stehen die Zeichen auf Sturm. Zuerst verschwindet ein Gast im Nebel. Dann tauchen in der Geisterstadt ein schwer bewaffneter russischer Spezialtrupp und CIA-Agenten auf. Moltzau gerät zwischen die Fronten. Allmählich wird klar: Hier geht es nicht so sehr um ihn, er ist in einem Stellvertreterkrieg um die geopolitische Macht in Nordeuropa geraten. Verfolgt von den Russen, beginnt eine unbarmherzige Jagd durch die weiße Wildnis. Einmal auf Scootern, dann zu Fuß. Und eines sei an dieser Stelle noch verraten: Das Finale geht nicht unblutig über die Bühne.