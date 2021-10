Schule modernisiert: Neubau gegen Pflegenotstand

Das Raumkonzept der Schule berücksichtigt alle Anforderungen der heutigen Lehrpläne und ermöglicht sowohl Unterricht in Großgruppen für die Theorie als auch in kleineren Einheiten für die Praxisvermittlung. Davon überzeugte sich jetzt vor Ort der für die Spitäler zuständige Landesvize Stephan Pernkopf: „Wohnortnahe Ausbildung ist eine wichtige Grundlage für eine ausreichende Zahl von Pflegekräften in den regionalen Gesundheitseinrichtungen.“ In Zwettl sind Berufsabschlüsse zur Pflegeassistenz und zur Pflegefachassistenz möglich.