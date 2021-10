Ausreisebeschränkungen auch in Annaberg-Lungötz

Nach St. Koloman werden nun auch in Annaberg-Lungötz die Corona-Maßnahmen verschärft. In der Gemeinde liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2512, bei 67 aktiv Infizierten. 56 kamen allein in den letzten sieben Tagen dazu. Die Quote der Vollimmunisierten liegt bei mauen 55,7 Prozent und damit unter dem Landesschnitt von 59,1 Prozent.